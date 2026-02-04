DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
Elmos Semiconductor
Nach EZB-Entscheid: DAX tiefrot -- Wall Street leichter -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Elmos Semiconductor Aktie

113,60 EUR +0,20 EUR +0,18 %
Marktkap. 1,95 Mrd. EUR

KGV 9,05 Div. Rendite 1,47%
WKN 567710

ISIN DE0005677108

Warburg Research

Elmos Semiconductor Buy

12:31 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Elmos Semiconductor
113,60 EUR 0,20 EUR 0,18%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Die höhere Dividendenplanung und der Aktienrückkauf sprächen für starke Barmittelzuflüsse, schrieb Malte Schaumann am Donnerstag. Durch die Zahlen des direkten Wettbewerbers Melexis sieht der Experte keine Belastung./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
113,00 €		 Abst. Kursziel*:
28,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
113,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,64%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

