Prosus Aktie
Marktkap. 103,6 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Brief an die Aktionäre zeige Zurückhaltung vor größeren Übernahmen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. Damit wolle man gewisse Anlegersorgen beschwichtigen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,51 €
|Abst. Kursziel*:
75,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,27%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|13:31
|Prosus Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|Prosus Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|Prosus Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.