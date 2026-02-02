DAX 24.401 -0,8%ESt50 5.921 -0,8%MSCI World 4.498 -0,2%Top 10 Crypto 8,9350 -8,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 58.716 -5,4%Euro 1,1810 +0,0%Öl 68,02 -1,4%Gold 4.836 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y PayPal A14R7U Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Microsoft 870747 BASF BASF11 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX schwächelt -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Barrick Mining, Peloton, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Carry Trades und Zinsdifferenz-Zertifikate - Wie lässt sich davon profitieren? Carry Trades und Zinsdifferenz-Zertifikate - Wie lässt sich davon profitieren?
SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Prosus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Prosus Aktien-Sparplan
45,65 EUR +0,20 EUR +0,44 %
STU
45,52 EUR -0,25 EUR -0,54 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 103,6 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PRDK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0013654783

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PROSF

UBS AG

Prosus Buy

13:31 Uhr
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
Prosus N.V.
45,65 EUR 0,20 EUR 0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Brief an die Aktionäre zeige Zurückhaltung vor größeren Übernahmen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. Damit wolle man gewisse Anlegersorgen beschwichtigen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Prosus Buy

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,51 €		 Abst. Kursziel*:
75,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,27%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

13:31 Prosus Buy UBS AG
16.01.26 Prosus Overweight Barclays Capital
13.01.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Prosus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Prosus N.V.

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Prosus-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosus-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Dezember 2025: Analysten sehen Potenzial bei Prosus-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat unterstützt Konzernchef
Financial Times Prosus boss criticises EU over curbs that hinder $15bn investment in Europe
Financial Times Just Eat Takeaway chief to step down weeks after Prosus deal
Financial Times Brussels approves €4.1bn acquisition of Just Eat Takeaway by Prosus
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Prosus (PROSY) This Year?
Zacks Prosus (PROSY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Post&Parcel Just Eat on Prosus offer: We are looking forward to an exciting future together
Financial Times Prosus to acquire Just Eat Takeaway in €4bn deal
RSS Feed
Prosus N.V. zu myNews hinzufügen