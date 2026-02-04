DAX 24.597 +0,0%ESt50 5.970 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1250 -6,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 59.466 -4,1%Euro 1,1792 -0,1%Öl 68,74 -0,3%Gold 4.856 -2,2%
Krypto-Crash bei Bitcoin, Ethereum & Co. beschleunigt sich: Bessent erteilt Rettungsschirm klare Absage
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Hannover Rück-Aktie
BASF Aktie

BASF Aktien-Sparplan
48,59 EUR -0,84 EUR -1,70 %
STU
Marktkap. 42,37 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Bernstein Research

BASF Outperform

12:41 Uhr
BASF Outperform
BASF
48,59 EUR -0,84 EUR -1,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Nach der Outperformance der Chemiebranche im Zuge ihrer Erholung seit Jahresbeginn rät der Analyst James Hooper, weiterhin sehr selektiv zu bleiben. Fundamental habe sich seit seinem Ausblick auf 2026 nicht viel geändert, schrieb er am Donnerstag. Letztlich folgten die Kurse wohl der Gewinnentwicklung, die erst in den kommenden Monaten klarer werden dürfte./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
49,05 €		 Abst. Kursziel*:
8,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
48,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,08%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

12:41 BASF Outperform Bernstein Research
04.02.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Rating im Fokus Analyse: Outperform-Bewertung für BASF-Aktie von Bernstein Research Analyse: Outperform-Bewertung für BASF-Aktie von Bernstein Research
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag mit Einbußen
finanzen.net So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein
HSBC BASF - Endlich Besserung?
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen
dpa-afx Chemieaktien wie BASF, LANXESS und Wacker profitieren von Entlastung - Heidelberg Materials tiefrot
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Ende des Mittwochshandels
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF Group releases preliminary figures for full year 2025
Zacks BASF to Feature Sustainable Plastics Solutions at PlastIndia 2026
EQS Group EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
