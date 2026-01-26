DAX24.887 -0,2%Est505.963 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -0,1%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.068 -0,4%Euro1,1871 -0,1%Öl65,48 -0,3%Gold5.090 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 SAP 716460 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer: 25.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen fest -- Anta Sports wird größter PUMA-Aktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Tesla, VORWERK, GameStop, Continental, BASF im Fokus
Top News
Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze
Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach festem Start die Puste aus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach festem Start die Puste aus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
'Underweight'

BASF-Aktie unter Druck: JPMorgan senkt Ziel für Chemieriesen

27.01.26 09:25 Uhr
Zu teuer für die Lage: JPMorgan rät von BASF-Aktie weiter ab - Titel rutscht ab | finanzen.net

JPMorgan hat das Kursziel für BASF deutlich gesenkt und die Einstufung belassen. Analyst Udeshi warnt, dass die Aktie aktuell von der fundamentalen Realität entkoppelt sei.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
45,42 EUR -0,88 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal aus der Vorwoche dürften die in den vergangenen zwölf Monaten bereits massiv gesunkenen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 weiter drücken, schrieb Chetan Udeshi am Montagabend. Die Aktie habe sich im Gegensatz dazu gut gehalten und von der fundamentalen Ausgangslage abgekoppelt. BASF sei nun einer der teuersten Zykliker in der gesamten Chemiebranche.

Wer­bung

Die BASF-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,97 Prozent auf 45,89 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

/rob/ag/gl

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
08:01BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
23.01.2026BASF BuyWarburg Research
23.01.2026BASF OutperformBernstein Research
23.01.2026BASF HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.01.2026BASF BuyWarburg Research
23.01.2026BASF OutperformBernstein Research
20.01.2026BASF OutperformBernstein Research
14.01.2026BASF OutperformBernstein Research
13.01.2026BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
23.01.2026BASF HaltenDZ BANK
23.01.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
23.01.2026BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen