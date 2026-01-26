DAX 24.933 +0,1%ESt50 5.958 +0,2%MSCI World 4.533 +0,0%Top 10 Crypto 11,40 -0,8%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.472 +0,1%Euro 1,1873 +0,0%Öl 65,18 -0,8%Gold 5.091 +1,6%
25.000 Punkte im Blick: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- Chinesische Anta Sports wird größter Aktionär von PUMA -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Continental, BASF im Fokus
Top News
Bitcoin-Verkäufe von Riot Platforms im Dezember auf Rekordniveau
Fed & Bilanzen im Blick: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte zurückerobert werden
BASF Aktie

BASF Aktien-Sparplan
46,12 EUR -0,18 EUR -0,39 %
FSE
Marktkap. 41,21 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
Symbol BFFAF

JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

08:01 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
46,12 EUR -0,18 EUR -0,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal aus der Vorwoche dürften die in den vergangenen zwölf Monaten bereits massiv gesunkenen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 weiter drücken, schrieb Chetan Udeshi am Montagabend. Die Aktie habe sich im Gegensatz dazu gut gehalten und von der fundamentalen Ausgangslage abgekoppelt. BASF sei nun einer der teuersten Zykliker in der gesamten Chemiebranche./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 22:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
46,45 €		 Abst. Kursziel*:
-22,50%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
46,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,94%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:01 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 BASF Buy Warburg Research
23.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
23.01.26 BASF Halten DZ BANK
mehr Analysen

