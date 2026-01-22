BASF Aktie
Marktkap. 40,48 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis für 2025 lande wohl noch leicht unter dem unteren Ende der Zielspanne sowie den Markterwartungen, schrieb Geoff Haire am Freitag nach Eckdaten der Ludwigshafener. Der Barmittelzufluss dürfte allerdings klar besser gewesen sein als gedacht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BASF Neutral
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
46,47 €
|Abst. Kursziel*:
3,29%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
45,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,45%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
