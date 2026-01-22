UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis für 2025 lande wohl noch leicht unter dem unteren Ende der Zielspanne sowie den Markterwartungen, schrieb Geoff Haire am Freitag nach Eckdaten der Ludwigshafener. Der Barmittelzufluss dürfte allerdings klar besser gewesen sein als gedacht./rob/ag/gl

