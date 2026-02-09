grenke Aktie
Marktkap. 642,35 Mio. EURKGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke von 29,70 auf 25,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein robustes Neugeschäftswachstum von 7,8 Prozent sei angesichts der schwierigen Marktlage eine sehr gute Leistung des IT-Leasinganbieters, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee der Zahlen. Für 2026 und 2027 reduzierte sie allerdings ihre Ergebnisprognosen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GRENKE AG
Zusammenfassung: grenke Buy
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
25,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,00 €
|Abst. Kursziel*:
68,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,67%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu grenke AG
|11:56
|grenke Buy
|Warburg Research
|09.02.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|grenke Buy
|Warburg Research
|09.02.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|grenke Buy
|Warburg Research
|09.02.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.20
|grenke Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.07.20
|grenke Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.05.20
|grenke Reduce
|Kepler Cheuvreux
|01.04.20
|grenke Reduce
|Kepler Cheuvreux
|16.02.09
|grenke underperform
|Cheuvreux SA
|31.10.24
|grenke Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.03.23
|grenke Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.23
|grenke Hold
|Deutsche Bank AG
|05.01.23
|grenke Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.22
|grenke Hold
|Deutsche Bank AG