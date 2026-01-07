grenke Aktie
Marktkap. 680,34 Mio. EURKGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke nach Zahlen von 30,00 auf 29,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Neukundengeschäft des IT-Leasinganbieters im vergangenen Jahr sei solide gewesen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es habe damit den Erwartungen entsprochen./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
29,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,60 €
|Abst. Kursziel*:
90,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
88,69%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu grenke AG
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
