Marktkap. 680,34 Mio. EUR

KGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3

ISIN DE000A161N30

Symbol GKSGF

Warburg Research

grenke Buy

07.01.26
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke nach Zahlen von 30,00 auf 29,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Neukundengeschäft des IT-Leasinganbieters im vergangenen Jahr sei solide gewesen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es habe damit den Erwartungen entsprochen./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke Buy

Unternehmen:
grenke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
29,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,60 €		 Abst. Kursziel*:
90,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
88,69%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

