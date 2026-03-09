Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,94 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Patrick Hummel rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer moderat negativen Reaktion der Investoren. Der Mittelwert des neuen Zielkorridors für 2026 impliziere für das Ergebnis je Aktie rund zehn Prozent Abwärtspotenzial./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
92,28 €
|Abst. Kursziel*:
2,95%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
90,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,00%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG