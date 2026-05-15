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Symbol CEWCF

Baader Bank

CEWE StiftungCo Buy

12:46 Uhr
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
CEWE Stiftung & Co. KGaA
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Ankündigung des Verkaufs des kommerziellen Online-Print-Geschäfts (COP) auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Volker Bosse begrüßte am Montag diesen strategischen Schritt. Dadurch verbessere sich die Profitabilität des Fotodienstleisters sofort. Cewe könne so auch besser einen bedeutsamen und wertsteigernden Zukauf im Bereich Photofinishing stemmen und das Kernsegment dadurch weiter stärken./rob/ajx/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 08:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CEWE

Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
103,20 €		 Abst. Kursziel*:
22,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
103,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,86%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

12:46 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
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12.05.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
11.05.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
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