CEWE Stiftung Aktie
Marktkap. 712,52 Mio. EURKGV 12,27 Div. Rendite 2,89%
WKN 540390
ISIN DE0005403901
Symbol CEWCF
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Ankündigung des Verkaufs des kommerziellen Online-Print-Geschäfts (COP) auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Volker Bosse begrüßte am Montag diesen strategischen Schritt. Dadurch verbessere sich die Profitabilität des Fotodienstleisters sofort. Cewe könne so auch besser einen bedeutsamen und wertsteigernden Zukauf im Bereich Photofinishing stemmen und das Kernsegment dadurch weiter stärken./rob/ajx/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 08:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CEWE
Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy
|Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
126,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
103,20 €
|Abst. Kursziel*:
22,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
103,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,86%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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