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Symbol CEWCF

Baader Bank

CEWE StiftungCo Buy

17:46 Uhr
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
CEWE Stiftung & Co. KGaA
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Cewe auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Verkauf des Geschäftsbereichs mit dem kommerziellen Online-Druck sei strategisch sinnvoll und sollte die Profitabilität des Fotodienstleisters weiter verbessern, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:32 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CEWE

Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,30 €		 Abst. Kursziel*:
29,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
99,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,02%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08.04.26 CEWE Stiftung Kaufen GSC Research GmbH
26.03.26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
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