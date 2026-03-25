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WKN 540390

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Symbol CEWCF

Warburg Research

CEWE StiftungCo Buy

11:06 Uhr
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
CEWE Stiftung & Co. KGaA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Resultate hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb der Analyst Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Der Fotodienstleister sei auf Kurs, um den beständigen Wachstumstrend fortzusetzen. Es bleibe aber abzuwarten, welche Rolle die Kosteninflation und die Marketingausgaben im laufenden Geschäftsjahr spielen werden./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CEWE

Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
93,30 €		 Abst. Kursziel*:
50,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
92,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,86%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:31 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
02.03.26 CEWE Stiftung Kaufen GSC Research GmbH
25.02.26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
24.02.26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
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