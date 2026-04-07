GSC Research GmbH

CEWE StiftungCo Kaufen

16:24 Uhr

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) erneut alle eigenen Ziele erreicht und rechnet trotz des Kriegs im Iran 2026 nicht mit wesentlichen Problemen bei der Beschaffung und beim Absatz. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage bleibe das margenstarke Kerngeschäftsfeld Fotofinishing entscheidend für die weitere Geschäftsentwicklung. Hier spiele das Reiseverhalten eine wichtige Rolle. Derzeit scheine die Reiselust zwar trotz aller Krisen ungebrochen, es zeichne sich aber infolge der globalen Konfliktherde und der verschärften US-Einreiseregeln für das aktuelle Jahr eine Verschiebung von Fernreisen zu Zielen im europäischen Raum ab. Es bleibe abzuwarten, inwieweit sich dieser voraussichtliche Rückgang der Fernreisen, bei denen erfahrungsgemäß besonders viel neues Bildmaterial als Grundlage für die Erstellung von Fotoprodukten entstehe, auf die Branche auswirken werde. Insgesamt bleibe der Analyst trotz der infolge des Iran-Konflikts derzeit erhöhten Unwägbarkeiten für die weitere Entwicklung des Oldenburger Fotospezialisten mit seinem Fokus auf Markenstärke, Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit positiv gestimmt. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 142,00 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.04.2026, 16:20 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 08.04.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102588

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Bildquellen: CEWE