ASML NV Aktie

ASML NV Aktien-Sparplan
1.422,60 EUR +20,80 EUR +1,48 %
STU
1.420,40 EUR +14,80 EUR +1,05 %
HAML
Marktkap. 543,05 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Qingyuan Lin ging am Donnerstag auf die monatlichen chinesischen Wafer-Importdaten für April ein. Gegenüber dem Vormonat habe es einen Rückgang um 12 Prozent gegeben und gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent, schrieb der Experte. Er stellte jedoch klar, dass sich der Trend nicht wirklich abschwäche, es habe lediglich Lieferkettenprobleme im Bereich Lithografiesysteme gegeben. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster ASML habe im Zuge des Quartalsberichts bereits auf einen weiteren Rückgang des Umsatzanteils des China-Geschäfts für 2026 hingewiesen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Outperform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.700,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.432,80 €		 Abst. Kursziel*:
18,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.422,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,50%
Analyst Name:
Qingyuan Lin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.590,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

09:11 ASML NV Outperform Bernstein Research
21.05.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
20.05.26 ASML NV Buy UBS AG
19.05.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
