ASML NV Aktie
Marktkap. 456,59 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen und einem Ausblick von 875 auf 1285 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Der Ausrüster für die Halbleiterproduzenten habe 2025 einen starken Endspurt hingelegt, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. ASML habe zahlreiche Rekorde aufgestellt und einen sehr guten Ausblick gegeben./bek/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: ASML NV Halten
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
1.185,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
1.194,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.255,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|11:01
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:16
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|09:11
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital