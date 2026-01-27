DAX 24.833 -0,3%ESt50 5.939 -0,9%MSCI World 4.555 -0,1%Top 10 Crypto 11,64 +1,8%Nas 23.853 +0,2%Bitcoin 74.737 +0,7%Euro 1,1945 -0,8%Öl 68,12 +0,6%Gold 5.291 +2,1%
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- Wall Street uneins - S&P 500 erstmals über 7.000er Marke -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Fed & Bilanzen im Blick: DAX gibt nach - 25.000-Punkte-Marke rückt weiter weg
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
ASML NV Aktie

1.194,80 EUR -11,80 EUR -0,98 %
STU
1.099,25 CHF -21,01 CHF -1,88 %
BRX
Marktkap. 456,59 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

DZ BANK

ASML NV Halten

17:06 Uhr
ASML NV Halten
ASML NV
1.194,80 EUR -11,80 EUR -0,98%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen und einem Ausblick von 875 auf 1285 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Der Ausrüster für die Halbleiterproduzenten habe 2025 einen starken Endspurt hingelegt, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. ASML habe zahlreiche Rekorde aufgestellt und einen sehr guten Ausblick gegeben./bek/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Halten

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
1.185,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
1.194,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.255,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

