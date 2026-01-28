Bernstein Research

ASML NV Outperform

09:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1400 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz starker Quartalszahlen habe die Aktie des Chipausrüsters schwach geschlossen, schrieb David Dai am Mittwochabend. Diese "Marktirrationalität" biete eine Kaufgelegenheit. Dai sieht das obere Ende der Umsatzzielspanne für 2026 deutlich über der Konsensprognose, weshalb er seine Umsatzschätzungen für die Jahre bis 2030 anhob. Dagegen sehe die Spanne für das Margenziel etwas schwach aus./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

