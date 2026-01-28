DAX 24.627 -0,8%ESt50 5.952 +0,3%MSCI World 4.560 +0,2%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.435 -1,4%Euro 1,1970 +0,1%Öl 69,84 +1,6%Gold 5.511 +1,7%
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Amazon im Blick: Angebliche Verhandlungen über Milliardeninvestitionen in OpenAI Aktien von NVIDIA, Microsoft und Amazon im Blick: Angebliche Verhandlungen über Milliardeninvestitionen in OpenAI
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Donnerstagvormittag Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Donnerstagvormittag
ASML NV Aktie

ASML NV Aktien-Sparplan
1.242,00 EUR +47,20 EUR +3,95 %
STU
1.142,48 CHF +43,23 CHF +3,93 %
BRX
Marktkap. 471,94 Mrd. EUR

KGV 37,25
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Outperform

09:46 Uhr
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1400 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz starker Quartalszahlen habe die Aktie des Chipausrüsters schwach geschlossen, schrieb David Dai am Mittwochabend. Diese "Marktirrationalität" biete eine Kaufgelegenheit. Dai sieht das obere Ende der Umsatzzielspanne für 2026 deutlich über der Konsensprognose, weshalb er seine Umsatzschätzungen für die Jahre bis 2030 anhob. Dagegen sehe die Spanne für das Margenziel etwas schwach aus./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Outperform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.235,00 €		 Abst. Kursziel*:
29,55%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.242,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,82%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.421,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

