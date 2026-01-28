ASML NV Aktie
Marktkap. 471,94 Mrd. EURKGV 37,25
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1400 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz starker Quartalszahlen habe die Aktie des Chipausrüsters schwach geschlossen, schrieb David Dai am Mittwochabend. Diese "Marktirrationalität" biete eine Kaufgelegenheit. Dai sieht das obere Ende der Umsatzzielspanne für 2026 deutlich über der Konsensprognose, weshalb er seine Umsatzschätzungen für die Jahre bis 2030 anhob. Dagegen sehe die Spanne für das Margenziel etwas schwach aus./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.600,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.235,00 €
|Abst. Kursziel*:
29,55%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.242,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,82%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.421,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|09:46
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|08:01
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital