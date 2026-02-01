DAX24.828 -0,1%Est506.005 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 -2,1%Nas22.700 -1,6%Bitcoin55.233 -2,1%Euro1,1870 -0,1%Öl67,72 -2,7%Gold4.953 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
DAX am Donnerstag letztlich kaum verändert - an der 25.000-Punkte-Marke abgeprallt DAX am Donnerstag letztlich kaum verändert - an der 25.000-Punkte-Marke abgeprallt
DroneShield-CEO gibt Einblicke in Soft-Kill-Ansatz & Marktpotenzial - So reagiert die Aktie DroneShield-CEO gibt Einblicke in Soft-Kill-Ansatz & Marktpotenzial - So reagiert die Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
DAX aktuell

DAX am Donnerstag letztlich kaum verändert - an der 25.000-Punkte-Marke abgeprallt

12.02.26 17:40 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX letztlich unter 25.000er-Marke | finanzen.net

Am Donnerstag war es erneut die wichtige Marke von 25.000 Punkten, die im Fokus stand. Rückenwind erhielt der deutsche Aktienmarkt von der Siemens-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.827,8 PKT -28,3 PKT -0,11%
Charts|News|Analysen

Der DAX ging 0,82 Prozent höher bei 25.060,80 Punkten in den Handelstag und damit über der 25.000-Punkte-Hürde. Danach schob er sich weiter nach oben und eroberte dabei sogar die 25.200-Punkte-Marke. Am frühen Abend schmolzen die Gewinne förmlich dahin, das Börsenbarometer fiel an die Nulllinie zurück. Dort beendete er den Handel 0,01 Prozent leichter bei 24.852,69 Punkten.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Deutsche Schwergewichte sorgen mit Zahlen für Bewegung

Neue Impulse gingen von der Berichtssaison aus, die am Donnerstag in Deutschland einiges zu bieten hatte. Ausgewertet wurden am Morgen unter anderem die Zahlen von Siemens, Mercedes-Benz, der Deutschen Börse und thyssenkrupp.

US-Inflationszahlen am Freitag im Fokus - Impulse für die Fed?

Gespannt warten die Anleger außerdem auf Inflationszahlen, die am Freitag in den USA auf der Agenda stehen. Diese sind der nächste wichtige Aspekt, um den weiteren geldpolitischen Spielraum der Notenbank Fed beurteilen zu können. Ein überraschend guter US-Jobbericht hatte am Vortag für Gegenwind gesorgt. Nach Angaben der Landesbank Helaba war er "ein zweischneidiges Schwert", weil mit den Konjunktursorgen auch die Zinssenkungshoffnungen schwinden.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

17:57DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Handel im Minus
17:53Aktien Frankfurt Schluss: Dax kaum verändert - Siemens-Plus abgebröckelt
17:40DAX am Donnerstag letztlich kaum verändert - an der 25.000-Punkte-Marke abgeprallt
17:05Rheinmetall, KNDS, Helsing, Coolblue, Mercedes-Benz, Siemens - das war Donnerstag, 12.2.2026
16:29Airbus schließt mehrjährigen Treibstoffvertrag mit Air BP ab
16:12Epstein files implicate Deutsche Bank
16:00FMC Technologies (FTI) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
15:57Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags mit Kursplus
mehr