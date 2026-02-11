UBS AG

Bechtle Buy

13:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle nach Quartalszahlen von 50,50 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen zum vierten Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 reduziert, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends seien gut, allerdings dürften die hohen Preise für Speicherchips das Erholungspotenzial begrenzen. Die langfristige Entwicklung des IT-Dienstleisters schätze er aber weiterhin positiv ein./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG