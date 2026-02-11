DAX 25.196 +1,4%ESt50 6.083 +0,8%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6950 +1,7%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.137 +1,3%Euro 1,1882 +0,0%Öl 69,08 -0,8%Gold 5.076 -0,2%
Bechtle Aktie

Bechtle Aktien-Sparplan
33,98 EUR -1,22 EUR -3,47 %
STU
Marktkap. 4,57 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN wurde kopiert
WKN 515870

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005158703

Symbol wurde kopiert
Symbol BHTLF

Bechtle AG
33,98 EUR -1,22 EUR -3,47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle nach Quartalszahlen von 50,50 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen zum vierten Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 reduziert, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends seien gut, allerdings dürften die hohen Preise für Speicherchips das Erholungspotenzial begrenzen. Die langfristige Entwicklung des IT-Dienstleisters schätze er aber weiterhin positiv ein./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,02 €		 Abst. Kursziel*:
39,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,79%
Analyst Name:
Christopher Tong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

13:26 Bechtle Buy UBS AG
09.02.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
09.02.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 Bechtle Buy UBS AG
06.02.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bechtle AG

