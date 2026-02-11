Bechtle Aktie
Marktkap. 4,57 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle nach Quartalszahlen von 50,50 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen zum vierten Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 reduziert, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends seien gut, allerdings dürften die hohen Preise für Speicherchips das Erholungspotenzial begrenzen. Die langfristige Entwicklung des IT-Dienstleisters schätze er aber weiterhin positiv ein./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
47,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,02 €
|Abst. Kursziel*:
39,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,79%
|
Analyst Name:
Christopher Tong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
