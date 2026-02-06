DAX 24.823 +0,4%ESt50 6.018 +0,3%MSCI World 4.542 +0,3%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.645 -1,7%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,39 -1,0%Gold 5.012 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 Siemens 723610 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Commerzbank, TUI im Fokus
Top News
Software-Aktien im Blick: Darum sehen Analysten starkes Potenzial für ServiceNow, Shopify & Co. Software-Aktien im Blick: Darum sehen Analysten starkes Potenzial für ServiceNow, Shopify & Co.
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bechtle Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bechtle Aktien-Sparplan
37,02 EUR -0,88 EUR -2,32 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,79 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 515870

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005158703

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BHTLF

Deutsche Bank AG

Bechtle Buy

10:01 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
37,02 EUR -0,88 EUR -2,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erhofft, habe der IT-Dienstleister ein robustes viertes Quartal mit einem rekordhohen Vorsteuergewinn verzeichnet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Allerdings scheine das Management mit Blick auf 2026 eine vorsichtigere Haltung einzunehmen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,84 €		 Abst. Kursziel*:
30,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,66%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

10:01 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 Bechtle Buy UBS AG
06.02.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bechtle AG

dpa-afx Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Gewinne
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels
finanzen.net Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So performt der TecDAX aktuell
TraderFox Stocks in Action: Vinci, Renk, Bayer, Lufthansa, Bechtle
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX am Freitagmittag mit Kursplus
EQS Group EQS-News: Bechtle posts strong year-end performance
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bechtle returns to growth
EQS Group EQS-News: Bechtle sees second-quarter recovery
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Bechtle AG zu myNews hinzufügen