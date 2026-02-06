Bechtle Aktie
Marktkap. 4,79 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erhofft, habe der IT-Dienstleister ein robustes viertes Quartal mit einem rekordhohen Vorsteuergewinn verzeichnet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Allerdings scheine das Management mit Blick auf 2026 eine vorsichtigere Haltung einzunehmen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,84 €
|Abst. Kursziel*:
30,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,66%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
