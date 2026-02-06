DAX 24.751 +0,1%ESt50 6.001 +0,0%MSCI World 4.540 +0,3%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 57.907 -2,9%Euro 1,1860 +0,4%Öl 68,21 +0,2%Gold 4.991 +0,6%
Top News
Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor
Profil

Bechtle Aktie

Marktkap. 4,79 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870

ISIN DE0005158703

Symbol BHTLF

DZ BANK

Bechtle Kaufen

11:46 Uhr
Bechtle Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
37,22 EUR -0,68 EUR -1,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle von 49 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen guten Jahresendspurt hingelegt, schrieb Thorsten Reigber am Montag im Nachgang der Eckdaten für 2025 vom Freitag. Der bislang vage Ausblick auf 2026 erscheine angesichts des weiterhin herausfordernden Umfelds in Deutschland und Frankreich aber vorsichtig. Er schraubte seine Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 nach unten./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

11:46 Bechtle Kaufen DZ BANK
10:01 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 Bechtle Buy UBS AG
06.02.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

