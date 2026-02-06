Bechtle Aktie
Marktkap. 4,79 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle von 49 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen guten Jahresendspurt hingelegt, schrieb Thorsten Reigber am Montag im Nachgang der Eckdaten für 2025 vom Freitag. Der bislang vage Ausblick auf 2026 erscheine angesichts des weiterhin herausfordernden Umfelds in Deutschland und Frankreich aber vorsichtig. Er schraubte seine Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Kaufen
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
36,84 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
37,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bechtle AG
|11:46
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|10:01
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:46
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|10:01
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:46
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|10:01
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG