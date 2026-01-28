Ausbau der Marktposition

Der IT-Dienstleister Bechtle baut seine Marktposition in Portugual durch die Übernahme des IT-Systemintegrators RIS 2048 - Sistemas Informáticos e Comunicações aus.

Über die Konditionen der Transaktion und die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart, wie die im MDAX und TecDAX notierte Bechtle mitteilte. Mit der Akquisition ist die Bechtle Gruppe auf der iberischen Halbinsel in allen wichtigen Wirtschaftsräumen vertreten.

"Wir waren in den vergangenen Jahren in Spanien und Portugal sehr erfolgreich und bekommen nun mit der erneuten Akquisition im interessanten portugiesischen Markt einen kräftigen Booster, der unser Ziel stärkt, bis 2030 zu den Top-5-Dienstleistern der Region Iberia zu gehören", sagte John Malone, Executive Vice President Süd- und Osteuropa bei Bechtle, laut der Mitteilung.

RIS 2048 wurde der Mitteilung zufolge 2000 gegründet und bietet unter den Marken RIS und Evoware IT-Consulting und Dienstleistungen an und erzielte mit 165 Mitarbeitern im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 50 Millionen Euro. Der Fokus von Evoware liege auf der Beratung von Enterprise-Kunden, Cloud-Lösungen und der Durchführung von rechenzentrumsnahen Projekten, während sich RIS als IT-Systemintegrator insbesondere an Kunden aus dem Mittelstand richte. Damit ergänzten beide Marken das bisherige stark handelsorientierte Portfolio in Portugal ideal.

Die Bechtle-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,62 Prozent tiefer bei 43,80 Euro.

