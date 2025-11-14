DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 12,78 +1,3%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.252 +1,1%Euro 1,1611 -0,1%Öl 63,79 -0,8%Gold 4.076 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft
Top News
SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen - Aktie springt an SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen - Aktie springt an
Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bechtle Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bechtle Aktien-Sparplan
40,14 EUR +0,04 EUR +0,10 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,05 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 515870

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005158703

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BHTLF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Bechtle Hold

08:06 Uhr
Bechtle Hold
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
40,14 EUR 0,04 EUR 0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach "soliden Zahlen zum dritten Quartal" mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem IT-Dienstleister setze wieder Umsatz- und Gewinnwachstum ein, schrieb Nicole Winkler am Freitag in ihrer Nachbetrachtung. Umsatzseitig sei es das zweite Quartal in Folge mit Wachstum gewesen und nun sei auch der Vorsteuergewinn wieder gestiegen. Dies stimme zuversichtlich vor dem saisonbedingt starken Schlussquartal./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Hold

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
39,54 €		 Abst. Kursziel*:
-3,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
40,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,33%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

08:06 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
14.11.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 Bechtle Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bechtle AG

finanzen.net Bechtle: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende in Rot
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus
TraderFox Stocks in Action: Hensoldt, Siemens Energy, SMA Solar, Allianz und Bechtle.
TraderFox Bechtle: Im Q4 soll sich die Geschäftsentwicklung verstärken. Die Talsohle ist durchschritten. Long-Chance!
TraderFox Bechtle: Die Talsohle ist durchschritten. Gewinner vom Infrastrukturpaket ab 2026!
finanzen.net Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag im Bullenmodus
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer
EQS Group EQS-News: Bechtle returns to growth
EQS Group EQS-News: Bechtle sees second-quarter recovery
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bechtle confirms positive outlook
EQS Group EQS-DD: Bechtle AG: Konstantin Ebert, Issuing of an order to a bank within the framework of the share acquisition and holding guidelines applicable to the members of the Executive Board of ...
EQS Group EQS-DD: Bechtle AG: Michael Guschlbauer, Issuing of an order to a bank within the framework of the share acquisition and holding guidelines applicable to the members of the Executive Board of ...
RSS Feed
Bechtle AG zu myNews hinzufügen