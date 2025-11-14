Bechtle Aktie
Marktkap. 5,05 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach "soliden Zahlen zum dritten Quartal" mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem IT-Dienstleister setze wieder Umsatz- und Gewinnwachstum ein, schrieb Nicole Winkler am Freitag in ihrer Nachbetrachtung. Umsatzseitig sei es das zweite Quartal in Folge mit Wachstum gewesen und nun sei auch der Vorsteuergewinn wieder gestiegen. Dies stimme zuversichtlich vor dem saisonbedingt starken Schlussquartal./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Hold
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
39,54 €
|Abst. Kursziel*:
-3,89%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
40,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,33%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bechtle AG
|08:06
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:06
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08:06
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG