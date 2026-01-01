DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,04 -1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.733 -0,4%Euro1,1640 -0,2%Öl63,02 +0,5%Gold4.510 +0,7%
Devisen im Blick

Euro befestigt sich zum Dollar - die Gründe

09.01.26 22:44 Uhr
Darum bewegt sich der Euro zum US-Dollar etwas höher | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im späten US-Devisenhandel etwas befestigt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1640 USD -0,0021 USD -0,18%
Charts|News

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1636 US-Dollar gehandelt. Im europäischen Währungsgeschäft war der Euro mit 1,1618 Dollar auf den niedrigsten Stand seit einem Monat gefallen. Nach laut Experten schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA konnte der Euro nicht von der Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed profitieren.

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres durchwachsen gezeigt. Während der Anstieg der Beschäftigung schwächer als erwartet ausfiel, ging die Arbeitslosenquote etwas zurück. Die Daten dürften aber dennoch Wasser auf die Mühlen derer sein, die von der US-Notenbank Fed mehr Tempo bei Zinssenkungen fordern. Wenngleich sich an den allgemeinen Erwartungen erst einmal wenig geändert hat, denn die Blicke bleiben auch auf die Neubesetzung des Chefpostens der Fed gerichtet, da die Amtszeit von Jerome Powell im Mai endet.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Alessio Ponti / Shutterstock.com, Aaron Amat / Shutterstock.com