DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TKMS führt Übernahmeverhandlungen mit GYNK -- DroneShield, Merck & Co., Glencore, Rio Tinto im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird zum Wochenschluss gut behauptet erwartet. So notiert der DAX vorbörslich zeitweise knapp in der Gewinnzone.

Der TecDAX pendelt rund eine Stunde vor Börsenstart um die Nulllinie. Der DAX dürfte die Marke von 25.000 Punkten am Freitag mit einem stabilen Start verteidigen. Damit steuert der DAX in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein Plus von fast drei Prozent zu.

"Der DAX arbeitet weiter am sogenannten Januar-Effekt", schreibt der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Dabei handele es sich um das Börsenphänomen einer überdurchschnittlich guten Entwicklung im ersten Jahresmonat. Gründe dafür reichten von neu investiertem Kapital über steuerlich motivierte Verkäufe im Dezember bis hin zu Optimismus nach dem Jahreswechsel. Die Stimmung an den Aktienmärkten ist weiterhin positiv, obwohl sich die geopolitische Lage zu Beginn des Jahres nicht entspannt hat. Die Politik von US-Präsident Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen, während sich die Proteste im Iran verschärfen. Im Vordergrund dürfte am Freitag jedoch vor allem der US-Arbeitsmarktbericht stehen, der eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besitzt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften am Freitag kaum verändert in den Handel starten. Der EURO STOXX 50 startete die Sitzung im Minus und kämpfte sich im Anschluss zeitweise an die Nulllinie zurück, bevor er zuletzt wieder auf rotem Terrain notierte. Letztlich verlor er 0,32 Prozent auf 5.904,32 Punkte. Die Börsen dürften zum Handelsstart kaum Bewegung zeigen. Vor entscheidenden Impulsen aus den USA halten sich Anleger voraussichtlich zurück. Im Fokus steht der Oberste Gerichtshof, der am Freitag über die Rechtmäßigkeit der von der US-Regierung per Dekret eingeführten Strafzölle entscheiden könnte. Sollte das Gericht die Zölle für unrechtmäßig erklären, erwarten Analysten, dass die US-Administration alternative Wege finden wird, um sie aufrechtzuerhalten. Dennoch dürfte eine negative Entscheidung zunächst die Finanzmärkte belasten. Später am Tag dürfte der US-Arbeitsmarktbericht den bedeutendsten Impuls liefern. Unterdessen kämpft die chinesische Wirtschaft weiterhin mit schwachem Preisdruck: Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember leicht, während die Erzeugerpreise weiter zurückgingen. Damit geht ein weiteres Jahr zu Ende, das von anhaltendem Deflationsdruck und gleichzeitig schwacher Binnennachfrage geprägt war. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich. Zwar eröffnete der Dow Jones leichter, im weiteren Handelsverlauf konnte er aber ins Plus drehen. Zum Schlussläuten gewann er 0,55 Prozent bei 49.266,11 Punkten.

Der NASDAQ Composite startete mit einem Verlust und vergrößerte diesen im Anschluss. Schlussendlich ging er 0,44 Prozent schwächer bei 23.480,02 Zählern aus der Sitzung. US-Präsident Donald Trump erhöht den politischen Druck auf Unternehmen der Verteidigungsbranche. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Märkte bereits auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht, der als wichtiger Faktor für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank gilt. Am Vortag hatten sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 zwischenzeitlich neue Höchststände erreicht, bevor die Ankündigungen aus dem Weißen Haus die Kurse belasteten. Zudem zeigte sich eine gewisse Zurückhaltung der Anleger angesichts der nahenden Schwelle von 50.000 Punkten im Dow. Aktien des Rüstungssektors profitierten davon, dass sie sich von den jüngsten Verlusten erholten, die durch Trumps Überlegungen zu Einschränkungen bei Dividenden und Aktienrückkäufen ausgelöst worden waren. In den Fokus rückt nun vielmehr der Plan, die Verteidigungsausgaben im Haushalt 2027 deutlich auf rund 1,5 Billionen US-Dollar auszuweiten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken