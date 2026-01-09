DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TKMS führt Übernahmeverhandlungen mit GYNK -- DroneShield, Merck & Co., Glencore, Rio Tinto im Fokus
GM schreibt Milliarden auf Elektroautos ab. Vorläufige TeamViewer-Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen. Frankfurt und BVB eröffnen das Bundesliga-Jahr 2026.
Marktentwicklung
Der deutsche Leitindex wird zum Wochenschluss gut behauptet erwartet.
So notiert der DAX vorbörslich zeitweise knapp in der Gewinnzone.
Der TecDAX pendelt rund eine Stunde vor Börsenstart um die Nulllinie.
Der DAX dürfte die Marke von 25.000 Punkten am Freitag mit einem stabilen Start verteidigen. Damit steuert der DAX in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein Plus von fast drei Prozent zu.
"Der DAX arbeitet weiter am sogenannten Januar-Effekt", schreibt der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Dabei handele es sich um das Börsenphänomen einer überdurchschnittlich guten Entwicklung im ersten Jahresmonat. Gründe dafür reichten von neu investiertem Kapital über steuerlich motivierte Verkäufe im Dezember bis hin zu Optimismus nach dem Jahreswechsel.
Die Stimmung an den Aktienmärkten ist weiterhin positiv, obwohl sich die geopolitische Lage zu Beginn des Jahres nicht entspannt hat. Die Politik von US-Präsident Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen, während sich die Proteste im Iran verschärfen. Im Vordergrund dürfte am Freitag jedoch vor allem der US-Arbeitsmarktbericht stehen, der eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besitzt.
Europas Börsen dürften am Freitag kaum verändert in den Handel starten.
Der EURO STOXX 50 startete die Sitzung im Minus und kämpfte sich im Anschluss zeitweise an die Nulllinie zurück, bevor er zuletzt wieder auf rotem Terrain notierte. Letztlich verlor er 0,32 Prozent auf 5.904,32 Punkte.
Die Börsen dürften zum Handelsstart kaum Bewegung zeigen. Vor entscheidenden Impulsen aus den USA halten sich Anleger voraussichtlich zurück. Im Fokus steht der Oberste Gerichtshof, der am Freitag über die Rechtmäßigkeit der von der US-Regierung per Dekret eingeführten Strafzölle entscheiden könnte. Sollte das Gericht die Zölle für unrechtmäßig erklären, erwarten Analysten, dass die US-Administration alternative Wege finden wird, um sie aufrechtzuerhalten. Dennoch dürfte eine negative Entscheidung zunächst die Finanzmärkte belasten.
Später am Tag dürfte der US-Arbeitsmarktbericht den bedeutendsten Impuls liefern. Unterdessen kämpft die chinesische Wirtschaft weiterhin mit schwachem Preisdruck: Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember leicht, während die Erzeugerpreise weiter zurückgingen. Damit geht ein weiteres Jahr zu Ende, das von anhaltendem Deflationsdruck und gleichzeitig schwacher Binnennachfrage geprägt war.
Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Zwar eröffnete der Dow Jones leichter, im weiteren Handelsverlauf konnte er aber ins Plus drehen. Zum Schlussläuten gewann er 0,55 Prozent bei 49.266,11 Punkten.
Der NASDAQ Composite startete mit einem Verlust und vergrößerte diesen im Anschluss. Schlussendlich ging er 0,44 Prozent schwächer bei 23.480,02 Zählern aus der Sitzung.
US-Präsident Donald Trump erhöht den politischen Druck auf Unternehmen der Verteidigungsbranche. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Märkte bereits auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht, der als wichtiger Faktor für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank gilt.
Am Vortag hatten sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 zwischenzeitlich neue Höchststände erreicht, bevor die Ankündigungen aus dem Weißen Haus die Kurse belasteten. Zudem zeigte sich eine gewisse Zurückhaltung der Anleger angesichts der nahenden Schwelle von 50.000 Punkten im Dow. Aktien des Rüstungssektors profitierten davon, dass sie sich von den jüngsten Verlusten erholten, die durch Trumps Überlegungen zu Einschränkungen bei Dividenden und Aktienrückkäufen ausgelöst worden waren. In den Fokus rückt nun vielmehr der Plan, die Verteidigungsausgaben im Haushalt 2027 deutlich auf rund 1,5 Billionen US-Dollar auszuweiten.
Die wichtigsten asiatischen Börsen notieren am Freitag im Plus.
In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 1,56 Prozent auf 51.914,36 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,61 Prozent auf 4.107,93 Zähler.
Der Hang Seng in Hongkong weist daneben ein Plus von 0,23 Prozent auf 26.210,60 Einheiten aus.
Angeführt von der Tokioter Börse tendieren die Aktienmärkte in Fernost am Freitag fester. Nach den Belastungen der vergangenen Tage durch Gewinnmitnahmen sowie chinesische Handelssanktionen im Zuge der Spannungen zwischen beiden Ländern wegen Pekings Machtansprüchen auf Taiwan kann sich der japanische Leitindex deutlich erholen. Rückenwind kommt dabei von einem etwas schwächeren Yen, der japanische Exporte auf Dollarbasis verbilligt.
Das von China verhängte Exportverbot für auch militärisch nutzbare Güter bewertet Marcel Thieliant von Capital Economics derweil als "mehr Schein als Sein". Die Maßnahme sei weitgehend symbolischer Natur. Entsprechende Produkte machten rund 8 Prozent der chinesischen Ausfuhren nach Japan aus, zudem dürfte Peking vor allem Lieferungen an das japanische Militär stoppen, das mutmaßlich nur in geringem Umfang betroffen ist. Allerdings habe China laut einem Bericht des Wall Street Journal auch damit begonnen, die Ausfuhren seltener Erden nach Japan zu drosseln.
Auch die Börsen in Hongkong und Shanghai präsentieren sich gut behauptet. Neue Preisdaten aus China liefern kaum Impulse, da sie weitgehend den Erwartungen entsprechen. Das Preisniveau lässt der chinesischen Notenbank weiterhin Spielraum für mögliche geldpolitische Lockerungen zur Stützung der Konjunktur. Zugleich signalisiert der Anstieg der Verbraucherpreise um 0,8 Prozent auf den höchsten Stand seit drei Jahren ebenso wie die Entwicklung der Erzeugerpreise eine allmähliche Belebung der wirtschaftlichen Aktivität.
