DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,10 -0,8%Nas23.480 -0,4%Bitcoin78.080 +0,1%Euro1,1648 -0,1%Öl62,63 -0,1%Gold4.473 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Tilray reduziert Verluste und übertrifft Erwartungen -- TKMS führt Übernahmeverhandlungen mit GYNK -- Merck & Co., Glencore, Rio Tinto im Fokus
Top News
Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TKMS führt Übernahmeverhandlungen mit GYNK -- DroneShield, Merck & Co., Glencore, Rio Tinto im Fokus

aktualisiert 09.01.26 08:13 Uhr

GM schreibt Milliarden auf Elektroautos ab. Vorläufige TeamViewer-Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen. Frankfurt und BVB eröffnen das Bundesliga-Jahr 2026.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird zum Wochenschluss gut behauptet erwartet.

So notiert der DAX vorbörslich zeitweise knapp in der Gewinnzone.
Der TecDAX pendelt rund eine Stunde vor Börsenstart um die Nulllinie.

Der DAX dürfte die Marke von 25.000 Punkten am Freitag mit einem stabilen Start verteidigen. Damit steuert der DAX in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein Plus von fast drei Prozent zu.
"Der DAX arbeitet weiter am sogenannten Januar-Effekt", schreibt der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Dabei handele es sich um das Börsenphänomen einer überdurchschnittlich guten Entwicklung im ersten Jahresmonat. Gründe dafür reichten von neu investiertem Kapital über steuerlich motivierte Verkäufe im Dezember bis hin zu Optimismus nach dem Jahreswechsel.

Die Stimmung an den Aktienmärkten ist weiterhin positiv, obwohl sich die geopolitische Lage zu Beginn des Jahres nicht entspannt hat. Die Politik von US-Präsident Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen, während sich die Proteste im Iran verschärfen. Im Vordergrund dürfte am Freitag jedoch vor allem der US-Arbeitsmarktbericht stehen, der eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besitzt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

DroneShield-Aktie klettert: Trumps Verteidigungsbudget-Vorstoß befeuert Rally
DroneShieldMerck & Co.TilrayTKMSRüstungskonzerneAlphabet/AppleD-Wave Quantum

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

08.01.26Dow schließt fester -- DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
07.01.26DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
06.01.26DAX schließt höher als je zuvor -- Wall Street beendet Handel im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS im Fokus
05.01.26DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
02.01.26DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten