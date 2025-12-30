DAX24.560 +0,3%Est505.830 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 +2,1%Nas23.242 -0,8%Bitcoin76.321 +1,1%Euro1,1721 -0,2%Öl60,62 -0,5%Gold4.392 +1,8%
Analystenmeinungen

Dezember 2025: So schätzen Experten die Siemens Energy-Aktie ein

02.01.26 12:49 Uhr
Siemens Energy-Aktie: Analysten nehmen das Papier im Dezember 2025 unter die Lupe | finanzen.net

Die Bewertungen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie im Überblick.

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Energy veröffentlicht.

5 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens Energy mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 132,71 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 12,31 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens Energy-Aktie von 120,40 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.160,00 EUR32,8919.12.2025
Jefferies & Company Inc.134,00 EUR11,3018.12.2025
Deutsche Bank AG135,00 EUR12,1311.12.2025
Citigroup Corp.116,00 EUR-3,6510.12.2025
JP Morgan Chase & Co.160,00 EUR32,8904.12.2025
Barclays Capital85,00 EUR-29,4003.12.2025
Goldman Sachs Group Inc.139,00 EUR15,4502.12.2025

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
19.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.12.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
04.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.12.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
04.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

