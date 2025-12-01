DAX 23.667 +0,3%ESt50 5.680 +0,2%MSCI World 4.378 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +0,0%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 74.614 +0,4%Euro 1,1617 +0,1%Öl 63,12 -0,3%Gold 4.216 -0,4%
Siemens Energy Aktie

115,50 EUR +2,90 EUR +2,58 %
STU
Marktkap. 98,85 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
115,50 EUR 2,90 EUR 2,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 124 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neubewertungsstory könne noch fortgeschrieben werden, schrieb Ajay Patel am Montagabend. Die Konzernziele für 2028 vom Kapitalmarkttag lägen deutlich über den Erwartungen. Mit dem Aktienrückkaufplan sei ein neuer, positiver Mosaikstein hinzugekommen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
139,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
113,27 €		 Abst. Kursziel*:
22,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
115,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,35%
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:31 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.11.25 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

