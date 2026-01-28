DAX24.452 -1,5%Est505.925 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,06 -5,0%Nas23.424 -1,8%Bitcoin71.908 -3,4%Euro1,1953 ±-0,0%Öl71,40 +3,9%Gold5.418 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX ASML NV A1J4U4 Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Wall Street uneins -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Anthropic-Aktie vor Mega-Bewertung: KI-Startup peilt 350-Milliarden-Dollar-Marke an Anthropic-Aktie vor Mega-Bewertung: KI-Startup peilt 350-Milliarden-Dollar-Marke an
Darum legen die Ölpreise weiter zu Darum legen die Ölpreise weiter zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Siemens Energy - 'Buy'

29.01.26 15:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
146,60 EUR 3,30 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 135 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gasturbinen scheine hoch wie nie, schrieb Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen von GE Vernova sowie zuletzt positive Nachrichten aus den USA und Deutschland. Zudem bessere sich die Stimmung in Europa für das Thema Windkraft./ag/mis

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
13:21Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
12:46Siemens Energy BuyUBS AG
26.01.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Siemens Energy BuyUBS AG
22.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:21Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
12:46Siemens Energy BuyUBS AG
26.01.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Siemens Energy BuyUBS AG
22.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen