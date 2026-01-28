DAX24.557 -1,1%Est505.961 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,40 -2,1%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.507 -1,3%Euro1,1963 ±0,0%Öl70,46 +2,5%Gold5.521 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 ASML NV A1J4U4 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Europäischen Aktienmärkte könnten eine Outperformance hinlegen Hot Stocks heute: Europäischen Aktienmärkte könnten eine Outperformance hinlegen
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Starker Jahresschluss

Caterpillar-Aktie legt nach Rekord-Quartalszahlen zu

29.01.26 14:03 Uhr
Caterpillar übertrifft Erwartungen: Rekordzahlen treiben Aktie an der NYSE | finanzen.net

Der Baumaschinen-Spezialist Caterpillar hat das vierte Quartal 2025 überraschend stark und auf Rekordniveau abgeschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caterpillar Inc.
545,00 EUR 7,00 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auch im Gesamtjahr erwirtschafteten die US-Amerikaner dadurch laut Mitteilung vom Donnerstag den höchsten Erlös in ihrer Geschichte. "Mit einem Rekord-Auftragsbestand beginnen wir nun das neue Jahr mit einer starken Dynamik", sagte Konzernchef Joe Creed.

Wer­bung

Caterpillar übertraf beim bereinigten Gewinn je Aktie - einer von Analysten besonders beachteten Kennziffer - die Erwartungen im Schlussquartal deutlich. Er stieg um 2 Cent auf 5,16 Dollar - Analysten hatten hier einen Rückgang erwartet.

Zugleich konnte der Konzern seine Wachstumsdynamik im letzten Jahresviertel unerwartet stark beschleunigen. Der Umsatz schoss den Angaben zufolge in den drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar (16 Mrd Euro) in die Höhe. Dabei profitierte der Konzern von reger Nachfrage. Einen Teil des Anstiegs hätten aber negative Preiseffekte wieder zunichtegemacht, hieß es.

Im Gesamtjahr stieg der Erlös somit um vier Prozent auf 67,6 Milliarden Dollar. Höhere Restrukturierungskosten und Steuereffekte drückten allerdings auf die Ergebnisse. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn von 10,8 auf 8,9 Milliarden Dollar.

Wer­bung

Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. Das Unternehmen gilt als Indikator für die Weltwirtschaft, da die Maschinen auf jedem Kontinent in den Bereichen Bau, Bergbau, Energie und Transport eingesetzt werden.

Die Caterpillar-Aktie zieht auf die Nachrichten im vorbörslichen US-Handel an und gewinnt 1,21 Prozent auf 651,04 Dollar.

/tav/nas/mis

IRVING (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Caterpillar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Caterpillar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Caterpillar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Caterpillar, James Mattil / Shutterstock.com

Nachrichten zu Caterpillar Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Caterpillar Inc.

DatumRatingAnalyst
31.10.2023Caterpillar OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2020Caterpillar buyDeutsche Bank AG
29.04.2020Caterpillar overweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2020Caterpillar buyGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2019Caterpillar overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.10.2023Caterpillar OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2020Caterpillar buyDeutsche Bank AG
29.04.2020Caterpillar overweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2020Caterpillar buyGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2019Caterpillar overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Caterpillar HoldDeutsche Bank AG
26.12.2018Caterpillar AccumulateStandpoint Research
07.09.2018Caterpillar PerformOppenheimer & Co. Inc.
31.07.2018Caterpillar Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Caterpillar Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.02.2019Caterpillar SellUBS AG
26.01.2017Caterpillar SellStandpoint Research
25.01.2016Caterpillar SellGoldman Sachs Group Inc.
05.01.2015Caterpillar UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.02.2010Caterpillar nicht anfassenFrankfurter Tagesdienst

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Caterpillar Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen