Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach

So performte der Dow Jones am Mittwoch zum Handelsschluss.

Zum Handelsende fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,94 Prozent auf 48.996,08 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 19,170 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,960 Prozent auf 48.987,36 Punkte an der Kurstafel, nach 49.462,08 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48.951,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 49.621,43 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 47.954,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46.602,98 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 07.01.2025, einen Wert von 42.528,36 Punkten auf.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 3,47 Prozent auf 341,64 USD), Home Depot (+ 1,99 Prozent auf 302,55 EUR), Johnson Johnson (+ 1,32 Prozent auf 207,49 USD), Salesforce (+ 1,22 Prozent auf 266,12 USD) und Microsoft (+ 1,04 Prozent auf 483,47 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Caterpillar (-4,26 Prozent auf 596,52 USD), Nike (-3,26 Prozent auf 63,22 USD), Honeywell (-2,65 Prozent auf 199,51 USD), Sherwin-Williams (-2,55 Prozent auf 331,41 USD) und JPMorgan Chase (-2,28 Prozent auf 326,99 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33.627.249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,912 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie weist mit 8,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

