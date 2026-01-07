DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -1,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.764 -0,5%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,22 -0,3%Gold4.442 -0,3%
Harter Wettbewerb

Weltmarkt-Absatz und Strategien: Tesla vs. BYD - Welche Aktie ist für Anleger interessanter?

08.01.26 03:15 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla oder BYD aus China - Worauf sollten Anleger jetzt setzen? | finanzen.net

BYD verdrängt E-Auto-Pionier Tesla vom Thron. Doch ist der chinesische Konkurrent auch für Anleger die bessere Wahl?

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
10,48 EUR -0,42 EUR -3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
370,95 EUR -0,85 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Intensiver Wettbewerb auf dem Elektroautomarkt
• BYD bei Verkäufen uneinholbar vor Tesla
• Tesla will sich transformieren

Wer­bung

Am E-Automarkt herrscht ein harter Konkurrenzdruck. Mittendrin: die Elektroauto-Giganten Tesla und BYD. Doch worauf sollten Anleger ihr Augenmerk richten?

Zwei Giganten, zwei Strategien

Die beiden Konzerne verfolgen sehr unterschiedliche Ansätze. So setzt Tesla auf Transformation und will sich von einem reinen Autohersteller zu einem vollständig integrierten Technologieunternehmen entwickeln, das auf autonomes Fahren, künstliche Intelligenz und Software spezialisiert ist.

Positiv zu vermerken ist zudem, dass Tesla über ein weit verzweigtes Ladenetz verfügt und dank seiner Pionierarbeit die bekannteste Elektrofahrzeugmarke weltweit ist.

Wer­bung

BYD überholt Tesla beim Weltmarkt-Absatz

Trotzdem steht der chinesische Konkurrent BYD derweil wohl unmittelbar davor, Tesla bei den Jahresabsatzzahlen rasant zu überholen: Während BYD laut "AFP" bis Ende November bereits rund 2,07 Millionen Elektrofahrzeuge verkaufte, kam Tesla zum Ende des dritten Quartals nur auf 1,22 Millionen Verkäufe - ein Vorsprung, den der US-Konkurrent kaum noch einholen kann. Analysten rechnen laut AFP damit, dass Tesla für das Gesamtjahr 2025 auf etwa 1,65 Millionen Verkäufe kommen wird, das liegt deutlich unter BYDs Niveau. Die endgültigen Verkaufszahlen beider Konzerne werden in den nächsten Wochen erwartet.

Sorge bereitet BYD jedoch, dass die Verkäufe auf dem wichtigen Heimatmarkt China bedenklich schwächeln. Bereits drei Monate in Folge waren die Absatzzahlen in der Volksrepublik rückläufig. Die Gründe liegen in einem intensiveren Preiskampf, staatlichen Förderkürzungen und wachsender Konkurrenz.

Dennoch punktet BYD mit einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Das Unternehmen kontrolliert seine gesamte Batterie- und Halbleiterlieferkette. Diese vertikale Integration ermöglicht es BYD, Elektroautos zu niedrigeren Preisen als die Konkurrenz zu produzieren. Zudem expandiert BYD rasant auf fast allen Kontinenten.

Wer­bung

Welche Aktie ist jetzt der bessere Kauf?

Beide Unternehmen sehen sich zunehmendem Wettbewerb ausgesetzt. Während Tesla angesichts dessen auf Transformation setzt, überzeugt BYD durch globale Wachstumsdynamik und geringeres Ausführungsrisiko. Für Anleger, die auf den weltweiten E-Auto-Boom setzen wollen, bietet BYD deshalb nach Meinung von Catie Hogan von "The Mootly Fool" derzeit die überzeugendere Kaufgelegenheit.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Andrei Tudoran / Shutterstock.com, Robert Way / Shutterstock.com

mehr Analysen