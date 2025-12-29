DAX24.263 -0,3%Est505.737 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 +5,0%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.627 +0,1%Euro1,1778 ±0,0%Öl61,89 +1,8%Gold4.472 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot -- Wie reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS? Selenskyj trifft Trump -- Tesla, Realty Income, tonies im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie: Mit der "Abnehm-Pille" ins Jahr 2026 - Wende oder Zwischenhoch? Novo Nordisk-Aktie: Mit der "Abnehm-Pille" ins Jahr 2026 - Wende oder Zwischenhoch?
Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Neue Nummer eins

BYD-Aktie stark: Globale Verkaufszahlen übertreffen 2025 voraussichtlich Tesla

29.12.25 10:17 Uhr
BYD-Aktie stark: NASDAQ-Aktie Tesla muss 2025 wohl Spitzenplatz in globalem Verkaufsranking räumen | finanzen.net

Der chinesische Elektroauto-Gigant BYD steht kurz davor, Tesla als weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen nach Jahresabsatzzahlen abzulösen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
10,46 EUR 0,33 EUR 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
396,15 EUR -15,35 EUR -3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BYD bei E-Auto-Verkäufen uneinholbar vor Tesla
• Schwäche auf chinesischem Heimatmarkt
• Tesla bei Aktien-Performance 2025 vor BYD

Wer­bung

BYD dürfte 2025 den US-Konkurrenten Tesla als weltgrößten Hersteller von Elektroautos überholen. Die endgültigen Verkaufszahlen der beiden Konzerne für 2025 werden zwar erst in den nächsten Wochen erwartet, nach Angaben von "AFP" hat BYD bis Ende November allerdings bereits rund 2,07 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, während Tesla zum Ende des dritten Quartals bei 1,22 Millionen Verkäufen lag - ein Abstand, der sich kaum noch aufholen lässt.

Analysten erwarten laut der Nachrichtenseite, dass Tesla letztlich auf etwa 1,65 Millionen Verkäufe für 2025 kommen wird, was einem Rückgang von 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und deutlich unter BYDs Niveau bleibt. Der erwartete Tesla-Absatz für das vierte Quartal sei jedoch - wenn er tatsächlich erreicht wird - "ausreichend, um eine stabile Nachfrage zu belegen", zitiert "AFP" den Wedbush-Analysten Dan Ives.

Schwächelnder Heimatmarkt verunsichert BYD-Anleger

Doch auch bei BYD gibt es einen Wermutstropfen: Die Auslieferungen auf dem Heimatmarkt China schwächeln. Analysten sehen das als Alarmzeichen, denn bereits drei Monate in Folge zeigten die Verkaufszahlen in der Volksrepublik nach unten. Gründe liegen im intensiveren Preiskampf, staatlichen Förderkürzungen und wachsender Konkurrenz. Das engt BYDs Margen ein und sorgte für Skepsis an der Börse.

Wer­bung

Von ihrem Jahreshoch bei 158,867 HKD, das Ende Mai erzielt wurde, ist die BYD-Aktie inzwischen wieder weit entfernt: Den Montagshandel in Hongkong beendete sie bei 97,10 HKD, was allerdings einem klaren Plus von 3,74 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Seit Jahresbeginn hat sich das Papier des chinesischen EV-Giganten um 9,26 Prozent verteuert.

Die Tesla-Aktie konnte indes seit Jahresbeginn um 17,67 Prozent zulegen, zeigte sich im NASDAQ-Handel am Freitag zuletzt jedoch 2,10 Prozent schwächer bei 475,19 US-Dollar. Auch nachbörslich waren vor dem Wochenende noch kleine Verluste von 0,29 Prozent auf 473,84 US-Dollar zu sehen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung