ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar

29.12.25 11:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
159,92 EUR -0,38 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit einer etwaigen Übernahme des KI-Startups Groq wolle sich der Tech-Konzern wohl vor allem Technologie und Expertise sichern, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein solcher Deal wäre für Nvidia ein strategischer. Das Unternehmen nutze seine starke Bilanz, um in operativen Schlüsseltechnologien führend zu bleiben./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.12.2025 / 23:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

In eigener Sache

