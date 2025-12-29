ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit einer etwaigen Übernahme des KI-Startups Groq wolle sich der Tech-Konzern wohl vor allem Technologie und Expertise sichern, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein solcher Deal wäre für Nvidia ein strategischer. Das Unternehmen nutze seine starke Bilanz, um in operativen Schlüsseltechnologien führend zu bleiben./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.12.2025 / 23:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
