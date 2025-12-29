DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +6,6%Nas23.593 -0,1%Bitcoin76.028 +1,9%Euro1,1773 ±0,0%Öl61,25 +0,7%Gold4.473 -1,3%
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Wie reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS? Selenskyj trifft Trump -- Tesla im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Wie reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS? Selenskyj trifft Trump -- Tesla im Fokus

aktualisiert 29.12.25 08:13 Uhr

DroneShield sichert sich Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum. NVIDIA erhält von Groq nicht-exklusive Produktlizenz und übernimmt Teil der Mitarbeiter.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte nach den Weihnachtsfeiertagen moderat höher in die verkürzte Woche vor Silvester starten.

Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der DAX 0,2 Prozent auf 24.397 Punkte.
Der TecDAX verändert sich vorbörslich kaum.

Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich also zunächst wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend.

Experten zufolge könnte das Bild angesichts niedrig erwarteter Volumina auch so bleiben: Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Jahresplus von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019.

NVIDIA erhält von Groq nicht-exklusive Produktlizenz und übernimmt Teil der Mitarbeiter - Aktie steigt
NVIDIARheinmetall und Co.Rüstungswerte

