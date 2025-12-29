DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Wie reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS? Selenskyj trifft Trump -- Tesla im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte nach den Weihnachtsfeiertagen moderat höher in die verkürzte Woche vor Silvester starten. Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der DAX 0,2 Prozent auf 24.397 Punkte.

Der TecDAX verändert sich vorbörslich kaum. Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich also zunächst wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend. Experten zufolge könnte das Bild angesichts niedrig erwarteter Volumina auch so bleiben: Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Jahresplus von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019.





Anleger an Europas Börsen greif am Montag zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der EURO STOXX 50 0,3 Prozent höher bei 5.763 Zählern.





Die US-Börsen bewegten sich am Freitag uneinheitlich. Der Dow Jones hat die Sitzung knapp im Minus eröffnet und kam auch im Verlauf nicht recht vom Fleck. Letztlich notierte er 0,04 Prozent tiefer bei 48.710,97 Punkten.

Für den NASDAQ Composite ging es nach einem leicht freundlichen Start letztlich ebenfalls seitwärts. Er verabschiedete sich 0,09 Prozent im Minus bei 23.593,10 Zählern in den Feierabend. Der S&P 500 gab derweil um 0,03 Prozent auf 6.929,94 Einheiten nach. Bei 6.945,77 Punkten erreichte er ein neues Allzeithoch. Am Mittwoch hatte er die Sitzung bei 6.932,05 Punkten (+0,32 Prozent) beendet und damit auch einen neuen Rekordschluss erreicht. Nach der Weihnachtspause zeigten sich die US-Aktienmärkte am Freitag nahezu unverändert. Während die Börsen in Europa weiterhin geschlossen blieben, mangelte es insgesamt an Impulsen: Weder wichtige Konjunkturdaten noch nennenswerte Unternehmensnachrichten bewegten die Kurse.