Sanofi-Aktie: Sanofi will US-Spezialisten Dynavax für Milliardenbetrag übernehmen

24.12.25 19:00 Uhr
Sanofi-Aktie: Sanofi bietet Milliarden-Dollar-Betrag für Dynavax-Übernahme | finanzen.net

Der Pharmakonzern Sanofi will den US-Impfstoffhersteller Dynavax für gut zwei Milliarden Dollar kaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
82,02 EUR 0,35 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Gebot liege bei 15,50 US-Dollar je Aktie in bar, teilten die Franzosen am Mittwoch mit. Die Übernahme sei einstimmig vom Verwaltungsrat der Amerikaner genehmigt worden. Der Kauf soll aus vorhandenen Barreserven bezahlt werden.

Wer­bung

Sanofi-Aktien gingen mit einem Abschlag von knapp einem Prozent aus dem Handel. Dynavax Technologies-Titel sprangen zuletzt um fast 40 Prozent auf 15,43 Dollar hoch.

/he

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

