DAX 24.234 +0,2%ESt50 5.746 +0,4%MSCI World 4.414 +0,1%Top 10 Crypto 12,03 +3,0%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.572 +1,9%Euro 1,1743 +0,0%Öl 61,26 +0,1%Gold 4.346 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene -- Novo Nordisk, UniCredit, Commerzbank im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter
NVIDIA-Aktie bleibt Wachstumstreiber: Setzt sich die Tech-Rally 2026 fort oder platzt die KI-Blase? NVIDIA-Aktie bleibt Wachstumstreiber: Setzt sich die Tech-Rally 2026 fort oder platzt die KI-Blase?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
79,96 EUR -3,04 EUR -3,66 %
STU
75,34 CHF -2,56 CHF -3,29 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 101,38 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

Jefferies & Company Inc.

Sanofi Buy

10:26 Uhr
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
79,96 EUR -3,04 EUR -3,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. "Wie geht es weiter mit Tolebrutinib?" - Diese Frage stellte Analyst Michael Leuchten am Montag angesichts der verzögerten US-Zulassungsprüfung in den Raum. In der nicht-schubförmigen sekundär progredienten Multiple Sklerose (nrSPMS) sieht er das deutlich größere Marktpotenzial als in der primär progredienten Multiple Sklerose (PPMS) mit der negativ überraschenden Perseus-Studie. Die Verzögerung in der US-Zulassungsprüfung gegen die nrSPMS-Form hält Leuchten für "verwirrend, aber erklärbar". Der Markt werde Tolebrutinib wohl abschreiben. Die hält der Experte aber für verfrüht./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,70 €		 Abst. Kursziel*:
25,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
79,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,06%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
106,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

09:51 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
25.11.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

finanzen.net Wertberichtigung? Sanofi-Aktie schwächer: Doppelter Rückschlag mit Multiple-Sklerose-Medikament Sanofi-Aktie schwächer: Doppelter Rückschlag mit Multiple-Sklerose-Medikament
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus - Sanofi unter Druck
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Sanofi unter Druck nach Tolebrutinib-Verzögerung
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Sanofi-Aktie angepasst
Dow Jones Aktien von Sanofi und Regeneron freundlich: Dupixent erhält EU-Zulassung gegen CSU
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren abgeworfen
Benzinga Sanofi Scores Two Major China Approvals For Rare Blood Disorder Drugs
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson and Sanofi
RTE.ie Greenvolt Next delivers solar farm for Sanofi, Waterford
Benzinga Sanofi Faces Surprise HQ Search As French Authorities Expand Tax Probe
Benzinga Texas AG Sues Sanofi And Bristol-Myers Over Alleged Failures To Warn About Risks Associated With Blood Thinner Drug
PR Newswire CIBC launches additional European Canadian Depositary Receipts ("CDRs")
PR Newswire CIBC launches additional European Canadian Depositary Receipts ("CDRs")
Zacks The Zacks Analyst Blog Accenture, Sanofi and Dell
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen