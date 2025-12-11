DAX 24.202 -0,4%ESt50 5.724 -0,5%MSCI World 4.398 -1,1%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.119 -2,0%Bitcoin 76.412 -3,0%Euro 1,1729 -0,1%Öl 61,01 -0,9%Gold 4.263 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Oracle 871460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Broadcom A2JG9Z BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX rutscht ins Minus -- Dow mit neuem Rekord -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT im Fokus
Top News
Kommt die Anthropic-Aktie? ChatGPT-Konkurrent liebäugelt mit Börsengang - Mega-IPO möglich Kommt die Anthropic-Aktie? ChatGPT-Konkurrent liebäugelt mit Börsengang - Mega-IPO möglich
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
93,20 EUR -0,62 EUR -0,66 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,29 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

DZ BANK

Beiersdorf Kaufen

17:01 Uhr
Beiersdorf Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
93,20 EUR -0,62 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 133 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer Wachstumsbeschleunigung der Kernmarke Nivea im Schlussquartal. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Erhöhung der Marketingeffizienz, das optimierte "China-Portfolio" und eine sorgsame Preispolitik ließen bei Nivea auch 2026 eine Wachstumsbeschleunigung erwarten. Den Bewertungsabschlag der Beiersdorf-Aktie im Vergleich zu L'Oréal stuft er als zu hoch ein./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Kaufen

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
93,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
93,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

17:01 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
11.12.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
26.11.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Aktienanalyse DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Kaufen DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Kaufen
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net XETRA-Handel: DAX verbucht mittags Zuschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt ab
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag verlustreich
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag im Minusbereich
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Overweight
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen