Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,29 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 133 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer Wachstumsbeschleunigung der Kernmarke Nivea im Schlussquartal. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Erhöhung der Marketingeffizienz, das optimierte "China-Portfolio" und eine sorgsame Preispolitik ließen bei Nivea auch 2026 eine Wachstumsbeschleunigung erwarten. Den Bewertungsabschlag der Beiersdorf-Aktie im Vergleich zu L'Oréal stuft er als zu hoch ein./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Kaufen
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
93,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
93,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
