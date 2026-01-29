Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Freitagmittag steigen

LUS-DAX-Kursverlauf

Heute halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,03 Prozent auf 24.478,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24.524,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24.315,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der LUS-DAX bei 24.522,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.128,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der LUS-DAX auf 21.684,00 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,356 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25.509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.266,50 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit adidas (+ 5,09 Prozent auf 150,80 EUR), SAP SE (+ 3,11 Prozent auf 169,74 EUR), Deutsche Bank (+ 2,25 Prozent auf 33,19 EUR), Commerzbank (+ 1,68 Prozent auf 35,18 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,57 Prozent auf 213,00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 102,55 EUR), Vonovia SE (-0,72 Prozent auf 24,65 EUR), Rheinmetall (-0,64 Prozent auf 1.784,00 EUR), Porsche Automobil (-0,63 Prozent auf 36,04 EUR) und GEA (-0,50 Prozent auf 60,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.112.546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 223,323 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net