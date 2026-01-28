DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.892 -0,7%MSCI World 4.529 -0,5%Top 10 Crypto 10,87 -6,6%Nas 23.520 -1,4%Bitcoin 70.202 -5,7%Euro 1,1954 +0,0%Öl 70,69 +2,8%Gold 5.338 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 ASML NV A1J4U4 Novo Nordisk A3EU6F Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Europäischen Aktienmärkte könnten eine Outperformance hinlegen Hot Stocks heute: Europäischen Aktienmärkte könnten eine Outperformance hinlegen
Apple-Aktie unter Druck: Warum der Tech-Riese die Kontrolle über die Lieferkette verliert Apple-Aktie unter Druck: Warum der Tech-Riese die Kontrolle über die Lieferkette verliert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAP Aktien-Sparplan
166,12 EUR -31,44 EUR -15,91 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 222,64 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

Barclays Capital

SAP SE Overweight

18:06 Uhr
SAP SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
166,12 EUR -31,44 EUR -15,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die ausstehenden Aufträge im Cloud-Bereich seien enttäuschend, aber durch den Effekt zeitlicher Verschiebungen erklärbar, schrieb Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Overweight

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
166,66 €		 Abst. Kursziel*:
62,01%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
166,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,53%
Analyst Name:
Sven Merkt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
281,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

18:06 SAP Overweight Barclays Capital
17:11 SAP Verkaufen DZ BANK
11:36 SAP Buy UBS AG
09:46 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
08:26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Software-Riese mit Zahlen SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Leichter - Kurseinbruch bei SAP drückt DAX ins Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX rutscht zum Ende des Donnerstagshandels ab
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/Sehr schwach - SAP ziehen DAX nach unten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für SAP auf 150 Euro - 'Verkaufen'
Financial Times SAP suffers biggest fall in five years amid concerns over cloud business
Benzinga Salesforce Hits Fresh 52-Week Low As Microsoft, SAP, ServiceNow Earnings Jolt Software Stocks
Benzinga Whirlpool Posts Downbeat Q4 Results, Joins SAP, Microsoft And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday&#39;s Pre-Market Session
Financial Times SAP suffers biggest fall in five years amid concerns over cloud business
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, buy
Benzinga SAP CFO Admits Cloud Slowdown Is Worse Than Expected, Stock Sinks
MarketWatch SAP shares get punished for slight miss on backlog
VentureBeat How SAP Cloud ERP enabled Western Sugar’s move to AI-driven automation
RSS Feed
SAP SE zu myNews hinzufügen