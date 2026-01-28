SAP Aktie
Marktkap. 222,64 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die ausstehenden Aufträge im Cloud-Bereich seien enttäuschend, aber durch den Effekt zeitlicher Verschiebungen erklärbar, schrieb Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
166,66 €
|Abst. Kursziel*:
62,01%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
166,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,53%
|
Analyst Name:
Sven Merkt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
281,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|18:06
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|17:11
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|11:36
|SAP Buy
|UBS AG
|09:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:11
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK