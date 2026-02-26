Aixtron, Auto1, ABO Energy: Das war diese Woche bei Nebenwerten los

WOCHENRÜCKBLICK

Unser Wochenüberblick mit allen Gewinnern/Verlierern, Chart der Woche und den wichtigsten News zu deutschen Nebenwerten - Finanzen.net SmartCaps.

Bei deutschen Nebenwerten war diese Woche wieder deutlich mehr Bewegung drin - getrieben von Zahlen, Ausblicken und kräftigen Einzelbewegungen. In diesem Artikel fassen wir die Börsenwoche der deutschen Nebenwerte zusammen.

Die 3 spannendsten Stories der Woche:

Aixtron: Zahlen-Schock - gefolgt von einer schnellen Gegenbewegung. Nach Zahlen und Ausblick gab es zunächst einen deutlichen Rückschlag, der aber zügig aufgeholt wurde - zentral ist, was das für die nächsten Kursperspektiven bedeutet.

Nach Zahlen und Ausblick gab es zunächst einen deutlichen Rückschlag, der aber zügig aufgeholt wurde - zentral ist, was das für die nächsten Kursperspektiven bedeutet. Auto1: Kursrutsch trotz solidem Update. Der Druck kam weniger aus den Zahlen, sondern aus der Sorge vor steigender Wettbewerbsintensität durch KI - ein typisches "Narrativ schlägt Zahlen"-Thema.

Der Druck kam weniger aus den Zahlen, sondern aus der Sorge vor steigender Wettbewerbsintensität durch KI - ein typisches "Narrativ schlägt Zahlen"-Thema. GESCO & Hoenle: Turnaround-Wette auf deutsche Konjunktur. GESCO steht als Chart der Woche für eine mögliche Bodenbildung/Trendwende, während Hoenle mit Managementwechsel und Ergebnisziel wieder Vertrauen am Markt gewinnt.

Die Woche im Überblick:

Zahlen bewegen - und das mitunter kräftig. Aixtron hat in dieser Woche in einer ersten Reaktion einen deutlichen Rückschlag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen und Ausblick erlitten, diesen dann aber schnell aufgeholt. Was heißt das für die weiteren Kursperspektiven? Darauf kommen wir gleich noch einmal zurück.

Spekulation auf Nebenwerte-Comeback

Zugleich erwachen die kleineren Nebenwerte zu neuem Leben. Nach hohen Kursverlusten setzen im Moment insbesondere Kurzfristspekulanten auf Erholungspotenzial - das dürfte die Haupttriebfeder für Kurskapriolen bei Pentixapharm, Deutsche Forfait und ABO Energy gewesen sein. Im Rahmen dieser Welle hat auch die Aktie von DEWB einen Kurssprung erlebt. Die Unterbewertung lässt sich hier allerdings gut aus einer fundamentalen Kennzahl ableiten, mehr dazu hier.

Viel Musik bei Nebenwerten

Insgesamt ist bei den kleineren Werten an der Börse jetzt viel Musik drin. Nach einem starken Jahresstart befindet sich der SDAX zwar noch in einer Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau, aber die Tendenz nach oben ist da.

Der Value-Stars-Deutschland-Index, der einen Basket von deutschen Nebenwerten abbildet, ist zuletzt bereits auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren gestiegen und verdeutlicht, dass das Segment immer spannender wird.





Konjunkturerholung zeichnet sich ab

Das liegt auch daran, dass viele deutsche Nebenwerte stärker als die Großkonzerne an der hiesigen Konjunktur hängen. In den letzten drei Jahren war die Entwicklung enttäuschend, was die Unternehmen und die Aktienkurse belastet hat. Jetzt zeichnet sich aber eine Belebung ab, zumindest deuten darauf mehrere Frühindikatoren hin. Zuletzt ist beispielsweise der IFO-Index, der zu den wichtigsten Indikatoren zählt, um 1,0 auf 88,6 Punkte gestiegen - das ist das höchste Niveau seit Mitte letzten Jahres. Damals hatte sich schon einmal ein Aufschwung abgezeichnet, der aber durch Trumps Zollpolitik zunichte gemacht wurde.

Das sind die Nebenwerte der Woche

Titel ISIN Kurs 20.02.* Kurs 26.02.* Performance DEWB DE000A41YCR9 2,66 3,30 24,1% Pentixapharm DE000A40AEG0 2,60 2,12 -18,3% Deutsche Forfait DE000A2AA204 3,10 2,72 -12,3% ABO Energy DE0005760029 4,53 5,92 30,7% GESCO DE000A1K0201 14,90 14,80 -0,7% Hoenle DE0005157101 8,72 10,20 17,0% Aixtron DE000A0WMPJ6 23,02 25,58 11,1% Auto1 Group DE000A2LQ884 19,54 17,34 -11,3% SDAX DE0009653386 18023,92 18079,94 0,3% VSD-Index DE000LS2VQ07 287,95 287,7 -0,1%







Trendwende möglich

Wenn es jetzt besser läuft, könnten davon Nebenwerte mit starkem Bezug zur deutschen Konjunktur profitieren. Dazu gehört beispielsweise die Mittelstandsholding GESCO, deren Beteiligungen zur deutschen Industrie zählen, die schwierige Jahre hinter sich hat. Die Aktie hat darunter stark gelitten, aber in den letzten anderthalb Jahren einen Boden gefunden (siehe Chart). Jetzt könnten bessere Rahmenbedingungen für eine Trendwende sorgen.

SmartCaps-Chart der Woche:

Anleger schöpfen Vertrauen

Ein Stück weit ähnlich ist die Lage bei Hoenle. Das Unternehmen gehört seit Jahrzehnten zu den führenden Anbietern von UV-Systemen für die Klebstoffhärtung, Aushärtung, Trocknung und Desinfektion, konnte dies bislang jedoch nicht adäquat in ein stetiges und vor allem dauerhaft profitables Wachstum umsetzen. Mit dem Wechsel des erfahrenen Technologie-Managers Dr. Richter im Oktober in den Vorstand scheint sich der Wind nun zu drehen. Die Zahlen des ersten Geschäftsquartals 2025/26 fielen zwar noch verhalten aus, doch für das Gesamtjahr strebt Hoenle - je nach Konjunkturentwicklung - eine moderate bis deutliche Ergebnisverbesserung an. Die Anleger sind bereit, dem Unternehmen einen Vertrauensvorschuss zu geben, und haben der Aktie seit Jahresanfang einen Kursschub von mehr als 40 Prozent beschert. Mehr dazu finden Sie hier

Aixtron liefert nicht

Auch Aixtron profitiert vom Umfeld, so schiebt u.a. der KI-Boom den Auftragseingang für Lösungen im Bereich der GaN Leistungshalbleiter an. Insgesamt reicht das im Moment aber noch nicht für ein deutliches Wachstum, da andere Geschäftsfelder bremsen. Der Ausblick des Managements für 2026 ist daher nicht sehr verheißungsvoll ausgefallen. Richtig unter die Räder gekommen ist die Aktie von Auto1 nach einem Geschäftsupdate. Das lag aber weniger an den Zahlen - die eigentlich ziemlich überzeugend ausgefallen sind - als an den Sorgen, dass künftig KI für eine steigende Wettbewerbsintensität sorgt. Wir haben dazu Stellung bezogen.







Fazit:

Nebenwerte bleiben ein Spielfeld für schnelle Richtungswechsel: Aixtron und Auto1 lieferten die Schlagzeilen, GESCO den charttechnischen Prüfstein. In der kommenden Woche entscheidet sich, ob sich die Impulse verstetigen - oder ob die Ausschläge nur von kurzer Dauer waren.

Weitere spannende Nachrichten zu Small & MidCaps gibt es börsentäglich auf finanzen.net/SmartCaps - unserem Portal für die Börsenstars abseits der Blue Chips.

Exklusive Einschätzungen und Informationen zur Marktentwicklung und zu aussichtsreichen Einzelwerten bietet außerdem der kostenlose SmartCaps-Newsletter, hier können Sie sich registrieren.