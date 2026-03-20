AIXTRON Aktie

34,89 EUR +2,39 EUR +7,35 %
STU
Marktkap. 3,73 Mrd. EUR

KGV 22,90
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIXXF

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Buy

15:31 Uhr
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" belassen. In Europa profitiere der Halbleiter-Ausrüster in der Breite am meisten von einer wachsenden Nachfrage im Bereich der optischen Kommunikations-Netzwerke, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Darin zog er ein Fazit von zwei Fachkonferenzen, nämlich der Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) und Nvidias Entwicklerkonferenz GTC./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,12 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

15:31 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 AIXTRON Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

StockXperts Aixtron: SUSS MicroTec als warnendes Beispiel Aixtron: SUSS MicroTec als warnendes Beispiel
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag billiger
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Montagvormittag schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Freitagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX fällt am Freitagmittag
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start im Plus
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
