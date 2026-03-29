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Marktkap. 996,87 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
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WKN A1K023

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ISIN DE000A1K0235

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Symbol SESMF

Warburg Research

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

09:46 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Malte Schaumann am Montag. Der Margenausblick auf 2026 sei erwartungsgemäß vorsichtig./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,74 €		 Abst. Kursziel*:
42,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
49,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,05%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

09:51 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
09:46 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
24.03.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
02.02.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
30.01.26 SUSS MicroTec Buy UBS AG
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EQS Group EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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