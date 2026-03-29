Warburg Research

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

09:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Malte Schaumann am Montag. Der Margenausblick auf 2026 sei erwartungsgemäß vorsichtig./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE