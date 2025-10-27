DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.429 +0,2%Top 10 Crypto 15,65 -1,9%Nas 23.814 +0,8%Bitcoin 99.021 +1,1%Euro 1,1668 +0,2%Öl 64,49 -1,9%Gold 3.966 -0,6%
DAX schließt etwas leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
SUSS MicroTec Aktie

Marktkap. 692,36 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
26,34 EUR -2,66 EUR -9,17%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Suss Microtec nach deutlich reduzierten Jahreszielen von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 37 auf 22 Euro gesenkt. Die Gewinnwarnung an sich und deren Ausmaß habe ihn auf dem falschen Fuß erwischt, schrieb Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als noch gravierender sehe er aber die anhaltend rückläufige Auftragslage des Halbleiterindustrie-Zulieferers an./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
26,88 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
26,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

17:31 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
10:11 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
09:06 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
08:01 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
27.10.25 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

dpa-afx Enttäuschendes Quartal SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Viertel ein: Jahresprognose gesenkt SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Viertel ein: Jahresprognose gesenkt
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) mit herben Abschlägen am Nachmittag
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück
TraderFox Stocks in Action: RWE, Süss Microtec, Nordex, Bechtle und Symrise.
dpa-afx ROUNDUP 2: Suss senkt Ausblick nach enttäuschendem Quartal - Kurs sackt ab
StockXperts SUSS MicroTec: Das Ende der Wachstumsstory?
EQS Group EQS-Adhoc: Preliminary figures of SUSS for the third quarter of 2025 significantly below market expectations – Guidance for gross profit margin and EBIT margin for the financial year 2025 reduced
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SUSS finishes first half of the year with significant sales growth
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: SUSS adjusts its guidance for gross profit margin and EBIT margin in financial year 2025
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Annual General Meeting approves dividend proposal and re-elects Jan Smits to the Supervisory Board
