SUSS MicroTec: Speicherchip-Boom beflügelt

Die Halbleiterbranche startet mit Rückenwind ins neue Jahr – und SUSS MicroTec profitiert überproportional. Mit einem Kursplus von 24 Prozent seit Jahresbeginn hat die Aktie nun das Juli-Hoch überwunden.

Die globale Halbleiterbranche ist mit einem starken Statement in das neue Jahr gestartet. Wichtige Produktneuheiten auf der weltweit größten Elektronikmesse CES in Las Vegas, die Ankündigung massiver Preissteigerungen bei Speicherchips und der Konsens, dass die Nachfrage nach Prozessoren und allen Arten von Speichern weiterhin hoch bleiben dürfte, haben nicht nur die Kurse der Chiphersteller positiv beeinflusst, sondern auch die der Anlagenbauer.

Mit dabei ist auch die deutsche SUSS MicroTec. Der Maschinenbauer kann insbesondere beim Thema Hochleistungs-Speicherchips punkten. Denn zu seinem Produktportfolio gehören genau jene Anlagen, die in der entsprechenden Fertigung eine zentrale Rolle spielen. Das spiegelt sich auch im Aktienkurs wider: Mit dem Start des neuen Jahres hat sich die Aktie kräftig nach oben orientiert und bislang einen Zwischengewinn von satten 24 Prozent erzielt.

Technischer Durchbruch geglückt

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie nun in einer äußerst interessanten Situation. Mit der aktuellen Rallye konnte SUSS MicroTec das Zwischenhoch aus dem Juli des vergangenen Jahres überwinden – zwar knapp, aber möglicherweise mit Signalwirkung für weitere Kurssteigerungen. Die wichtigen gleitenden Durchschnitte wurden bereits Anfang Dezember zurückerobert. Nun stellt sich die Frage, wie weit das aktuelle Aufwärtsmomentum tatsächlich tragen kann.

Bewertung bleibt moderat

Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von knapp 17 bewertet. Das ist zwar deutlich höher als in den vergangenen Quartalen, liegt jedoch noch klar unter den Höchstwerten, wie sie beispielsweise Anfang 2024 mit über 50 erreicht wurden. Auch die Prognose für dieses Jahr, die derzeit nach Analystenschätzungen bei rund 24 liegt, bleibt deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 39.

Insofern ist auch nachvollziehbar, dass die Analysten ihre Kursziele zum Teil deutlich oberhalb der 50-Euro-Marke platzieren. Von elf bei FactSet erfassten Analysten sprechen sich derzeit alle für eine Kaufempfehlung aus. Dennoch gilt:

Überkaufte Situation mahnt zur Vorsicht

Das Risiko von Gewinnmitnahmen bleibt virulent. Einige technische Indikatoren, etwa der Relative-Stärke-Index, signalisieren derzeit eine überkaufte Situation. Sollte SUSS MicroTec jedoch in der Lage sein, aus dem sehr vorteilhaften Branchenumfeld weitere operative Verbesserungen zu generieren, dürften mögliche kurzfristige Gewinnmitnahmen eher von vorübergehender Natur sein.

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.103 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 10.01.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.