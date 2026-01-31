SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 951,57 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 58 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der herausragende Auftragseingang des Chipausrüsters ASML untermauere auch die Aussichten für das Geschäft mit Photomasken-Reinigungssystemem, schrieb Malte Schaumann am Montag. Hier liege der Marktanteil von Suss bei über 80 Prozent./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,94 €
|Abst. Kursziel*:
32,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,69%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|13:41
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|20.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
