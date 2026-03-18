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Marktkap. 2,67 Mrd. EUR

KGV 25,58
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WKN 830350

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ISIN DE0008303504

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Symbol TAGOF

Deutsche Bank AG

TAG Immobilien Buy

10:21 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen des Immobilienkonzerns hätten dank einer zunehmenden Dynamik im polnischen Geschäft die Markterwartungen übertroffen, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,12 €		 Abst. Kursziel*:
37,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,93%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

18.03.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.03.26 TAG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
18.03.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.03.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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