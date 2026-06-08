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TAG Immobilien Aktie

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12,80 EUR +0,17 EUR +1,35 %
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Marktkap. 2,48 Mrd. EUR

KGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
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WKN 830350

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Symbol TAGOF

Deutsche Bank AG

TAG Immobilien Buy

11:31 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
12,80 EUR 0,17 EUR 1,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Der Börsengang der polnischen Tochter sei gut für den Konzern, schrieb Thomas Rothaeusler in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,71 €		 Abst. Kursziel*:
41,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,63%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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