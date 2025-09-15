DAX 23.641 -0,5%ESt50 5.440 +0,0%Top 10 Crypto 15,73 -1,7%Dow 45.883 +0,1%Nas 22.349 +0,9%Bitcoin 97.748 -0,4%Euro 1,1809 +0,4%Öl 67,35 -0,2%Gold 3.694 +0,4%
TAG Immobilien Aktie

Barclays Capital

TAG Immobilien Equal Weight

12:16 Uhr
TAG Immobilien Equal Weight
TAG Immobilien AG
TAG Immobilien AG
14,84 EUR 0,05 EUR 0,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TAG Immobilien von 13,70 auf 15,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die deutschen Wohnimmobilienfirmen böten theoretisch eine einfache und attraktive Anlagestory, die aber nicht funktioniere, schrieb Paul May in einer Branchenbetrachtung vom Montag. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien erklärt er sich mit den niedrigen Barmittelzuflüssen (AFFO) der Unternehmen aufgrund hoher laufender Kosten. Zudem erschwerten nicht-standardisierte Kennziffern die Bewertung. TAG attestierte May nach einem Zukauf in Polen ein mutiges Management sowie eine bessere Kursentwicklung und lobte zudem die bessere Gewinndynamik. Allerdings unterliege die Barmittelentwicklung des neuen Portfolios größeren Risiken. Insgesamt sieht May auf dem aktuellen Bewertungsniveau keine attraktiven Anlagemöglichkeiten im deutschen Wohnimmobilienbereich./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Equal Weight

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
15,20 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
14,81 €		 Abst. Kursziel*:
2,63%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
14,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,43%
Analyst Name:
Paul May 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

12:16 TAG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
08.09.25 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 TAG Immobilien Add Baader Bank
29.08.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
20.08.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
mehr Analysen

