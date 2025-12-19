Stellantis Aktie
Marktkap. 28,46 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
9,92 €
|Abst. Kursziel*:
-19,32%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
9,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,43%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
