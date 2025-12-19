DAX 24.330 +0,2%ESt50 5.765 +0,1%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 11,91 +1,4%Nas 23.308 +1,3%Bitcoin 76.431 +1,0%Euro 1,1732 +0,1%Öl 61,01 +0,8%Gold 4.415 +1,8%
Stellantis Aktie

9,81 EUR -0,14 EUR -1,40 %
STU
11,55 USD -0,10 USD -0,82 %
BTT
Marktkap. 28,46 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

RBC Capital Markets

Stellantis Sector Perform

08:46 Uhr
Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Analysen zu Stellantis

08:46 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Stellantis Kaufen DZ BANK
03.12.25 Stellantis Buy UBS AG
26.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

