Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

26.02.26 06:01 Uhr
NASDAQ-Wert SoundHound AI-Aktei vor Zahlenvorlage: Die Analystenprognosen im Überblick | finanzen.net

Quartalszahlen bei SoundHound AI stehen an. Das prognostizieren Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
8,52 USD 0,16 USD 1,91%
Charts|News|Analysen

SoundHound AI wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,097 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll SoundHound AI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 54,0 Millionen USD abgeschlossen haben - das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 56,28 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,230 USD, gegenüber -1,040 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 167,8 Millionen USD im Vergleich zu 84,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

