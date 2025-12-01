Wachstumstreiber

Die Voice-KI-Plattform von SoundHound AI wächst schnell und die Kundenbasis erweitert sich rasant. Experten sehen daher großes Potenzial für die Aktie.

• SoundHound AI expandiert stark im Voice-KI-Bereich

• Starke Kundenbasis: Immer mehr Unternehmen nutzen die Plattform Amelia

• Experten sehen erhebliches Potenzial für die Aktie



Die KI-Revolution an der Börse nimmt weiter Fahrt auf. Eine Aktie die laut Experten dabei besonders hervorsticht: SoundHound AI. Mit seiner Voice-KI-Plattform konnte das Unternehmen zuletzt starke Quartalsergebnisse erzielen, die Kundenbasis wächst schnell und Analysten sehen Potenzial für weiteres Umsatzwachstum bis 2026.

SoundHound AI im Höhenflug: Starkes Umsatzwachstum durch Voice-KI

SoundHound AI hat sich auf sprachgesteuerte KI-Systeme spezialisiert und bietet eine Plattform, die Kunden aus Automobil-, Gastgewerbe-, Gesundheits-, Einzelhandels- und Finanzbranchen ermöglicht, eigene KI-Lösungen wie Assistenten, Chatbots oder Online-Bestellsysteme zu entwickeln.

Das Wachstum ist beeindruckend: Im dritten Quartal 2025 stieg der Umsatz auf 42 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg um 68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Gleichzeitig konnte der bereinigte Verlust je Aktie trotz steigender Forschungs- und Entwicklungskosten von 0,04 auf 0,03 US-Dollar reduziert werden.

Laut Angaben des Unternehmens nutzen inzwischen 15 Großkunden die Voice-KI-Plattform Amelia, die erst 2025 eingeführt wurde. Zusätzlich wurden neue Kunden aus der Automobilbranche in China gewonnen und größere Verträge mit Finanzdienstleistern abgeschlossen. Insgesamt profitierte SoundHound AI von einer Mischung aus Neukunden und steigenden Umsätzen bei Bestandskunden.

Marktchancen und Patentportfolio als Wachstumstreiber

Der Markt für sprachbasierte KI-Lösungen wird vom Management auf 140 Milliarden US-Dollar geschätzt. SoundHound AI hat zudem bisher laut eigener Angaben über 190 Patente erhalten, weitere 110 sind anhängig. Ein starkes geistiges Eigentum verschafft dem Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil und eröffnet zusätzliche Umsatzpotenziale durch Lizenzen.

"[...] SoundHound stärkt seine führende Position mit Einsätzen in Millionen von Endpunkten über hoch diversifizierte Branchen und Kunden hinweg", erklärte Keyvan Mohajer, CEO und Mitgründer von SoundHound AI im Rahmen der Q3-Ergebnisse. "Wir sehen enormes Potenzial sowohl kurzfristig als auch langfristig und positionieren unser Unternehmen, um dieses Potenzial vollständig auszuschöpfen."

Aufgrund dieser Faktoren hat das Management die Jahresumsatzprognose auf 160 bis 180 Millionen US-Dollar angehoben. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 lag der Umsatz bei rund 85 Millionen US-Dollar. Eine Verdopplung im laufenden Jahr ist laut dem Unternehmen also realistisch.

Experten bullish: Verdopplung der SoundHound AI-Aktie voraus?

SoundHound AI operiert in einem schnell wachsenden Markt und baut seine Kundenbasis stetig aus. Laut The Motley Fool könnten selbst bei einer moderaten Wachstumsverlangsamung im Jahr 2026 die Umsätze - basierend auf dem Mittelwert der Umsatzspanne 2025 - auf mindestens 253 Millionen US-Dollar steigen. Die Experten von The Motley Fool betonen: "[…] SoundHounds kumulierte Abonnements und Buchungsrückstände standen Ende letzten Jahres bei 1,2 Milliarden US-Dollar. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über die zukünftige Umsatzgenerierung und deutet darauf hin, dass das Unternehmen auch 2026 die Konsensschätzungen übertreffen kann."

Zwar ist die Aktie laut The Motley Fool hoch bewertet, doch das schnelle Wachstum und die starken Marktchancen würde den Aufpreis rechtfertigen. Ein von den Experten geschätztes Kurs-Umsatz-Verhältnis von sogar 40 im Jahr 2026 könne die Marktkapitalisierung auf über 10 Milliarden US-Dollar heben - rund das Doppelte des aktuellen Wertes. Ob diese bullische Prognose tatsächlich eintreten wird bleibt jedoch - wie so oft - abzuwarten.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

